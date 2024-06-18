Васса Герасимова 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВасса Герасимова

Васса Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анна Максимова

Отец ребёнка: Максим Вавилов

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ольга Максимова

Отец ребёнка: Максим Вавилов

Рождение ребёнка
1854

Сын: Михаил Максимов

Отец ребёнка: Максим Вавилов

Мы используем куки для улучшения работы сайта.