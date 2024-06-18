Васса Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анна Максимова
Отец ребёнка: Максим Вавилов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ольга Максимова
Отец ребёнка: Максим Вавилов
Рождение ребёнка
1854
Сын: Михаил Максимов
Отец ребёнка: Максим Вавилов