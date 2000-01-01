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Алексеев Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1894 год - крестьянин села Михаило-Архангельского Александровской волости Санкт-Петербургского уезда.
Рождение ребёнка
20.01.1894 ст.

Сын: Алексеев Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Алексеева Евпраксия Пантелеймоновна

Запись о рождении сделана в метрической книге Казанской церкви города Борисоглебска Тамбовской губернии.
Место жительства
1894 ст.
На 1894 год - крестьянин села Михаила Архангела Александровской волости Санкт-Петербургского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Евпраксия Пантелеймоновна

Смерть
Неизвестно
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