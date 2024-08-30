Усов Кузьма Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Усов Денис
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усов Дмитрий Кузьмич
Мать ребёнка: (Усова) Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усов Иван Кузьмич
Мать ребёнка: (Усова) Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Усова) Анисья Кузьминична
Мать ребёнка: (Усова) Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Усова) Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Усов Семён Кузьмич
Мать ребёнка: (Усова) Екатерина Фёдоровна
Смерть
Неизвестно