Усов Кузьма Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усов Кузьма Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Усов Денис

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Усова) Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усов Дмитрий Кузьмич

Мать ребёнка: (Усова) Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усов Иван Кузьмич

Мать ребёнка: (Усова) Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Усова) Анисья Кузьминична

Мать ребёнка: (Усова) Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усов Терентий Кузьмич

Мать ребёнка: (Усова) Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Усов Семён Кузьмич

Мать ребёнка: (Усова) Екатерина Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

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