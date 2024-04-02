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Вахрушев Максим Кузьмич

Место рождения

Петуньки, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Вахрушев Кузьма Михайлович

Мать: Лукерья (1 жена)

Петуньки, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.07.1852

Сын: Вахрушев Пётр Максимович

Мать ребёнка: Вахрушева Анна Ермиловна

Петуньки, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.11.1854

Сын: Вахрушев Захар Максимович

Мать ребёнка: Вахрушева Анна Ермиловна

Петуньки, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Вахрушева Марина Максимовна

Мать ребёнка: Вахрушева Анна Ермиловна

Петуньки, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вахрушева Анна Ермиловна

Смерть
Неизвестно
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