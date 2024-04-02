Вахрушев Максим Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Вахрушев Кузьма Михайлович
Мать: Лукерья (1 жена)
Рождение ребёнка
02.07.1852
Мать ребёнка: Вахрушева Анна Ермиловна
Рождение ребёнка
26.11.1854
Сын: Вахрушев Захар Максимович
Мать ребёнка: Вахрушева Анна Ермиловна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Вахрушева Марина Максимовна
Мать ребёнка: Вахрушева Анна Ермиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вахрушева Анна Ермиловна
Смерть
Неизвестно