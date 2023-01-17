Лебединский Годель Янкелев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебединский Годель Янкелев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лебединский Янкель-Михель Давидов

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1895

Сын: Лебединский Лев Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Новоукраинка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мовсикова Клара Григорьевна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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