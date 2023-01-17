Лебединский Годель Янкелев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лебединский Янкель-Михель Давидов
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1895
Сын: Лебединский Лев Григорьевич
Мать ребёнка: ?
Новоукраинка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мовсикова Клара Григорьевна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно