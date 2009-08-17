Толмачева (Гусева) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1952
Дата смерти17.08.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1952
Отец: Гусева Андрей
Мать: Гусева Валентина
Рождение ребёнка
13.07.1979
Сын: Толмачев Сергей
Отец ребёнка: Толмачёв Борис
Рождение ребёнка
03.10.1986
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Толмачёв Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Толмачёв Борис
Смерть
17.08.2009