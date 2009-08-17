Толмачева (Гусева) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толмачева (Гусева) Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1952

Дата смерти

17.08.2009

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1952

Отец: Гусева Андрей

Мать: Гусева Валентина

Рождение ребёнка
13.07.1979

Сын: Толмачев Сергей

Отец ребёнка: Толмачёв Борис

Рождение ребёнка
03.10.1986

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Толмачёв Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толмачёв Борис

Смерть
17.08.2009
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