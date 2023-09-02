Пекачев Павел Георгиевич
Место рожденияд.Туричиницы, Шапшинской волости, Лодейнопольского уезда, Олонецкой губернии
Дата рождения29.12.1909
Дата смерти12.06.1967
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.12.1909
Отец: Пекачев Егор Никитьевич
д.Туричиницы, Шапшинской волости, Лодейнопольского уезда, Олонецкой губернии
Рождение ребёнка
27.12.1931
Мать ребёнка: Пекачева Мария Степановна
Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
12.06.1967