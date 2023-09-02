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Пекачев Павел Георгиевич

Место рождения

д.Туричиницы, Шапшинской волости, Лодейнопольского уезда, Олонецкой губернии

Дата рождения

29.12.1909

Дата смерти

12.06.1967

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1909

Отец: Пекачев Егор Никитьевич

Мать: не указана

д.Туричиницы, Шапшинской волости, Лодейнопольского уезда, Олонецкой губернии
Рождение ребёнка
27.12.1931

Сын: Пекачев Леонид Павлович

Мать ребёнка: Пекачева Мария Степановна

Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
12.06.1967
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