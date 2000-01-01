Шихов Ларион
Место рожденияд. Репные (Репинская)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Шихова ?
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1896
Сын: Шихов Ларионович
Мать ребёнка: Шихова ?
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
23.08.1898
Мать ребёнка: Шихова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова ?
д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
Неизвестно
д. Репные (Репинская)