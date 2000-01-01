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Шихов Ларион

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Место рождения

д. Репные (Репинская)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1889

Сын: Шихов Иван Ларионович

Мать ребёнка: Шихова ?

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1896

Сын: Шихов Ларионович

Мать ребёнка: Шихова ?

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
23.08.1898

Сын: Шихов Пётр Ларионович

Мать ребёнка: Шихова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова ?

д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
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