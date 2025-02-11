Утягулов Дустмухаммад ?.08.1890 — найти родственников по фамилии на Familio

Утягулов Дустмухаммад

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился ?.08.1890, Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

умер 25.01.1891, Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Отец
Утягулов Хажимухамет1848 г.р.
Мать
Утягулова (Кинзябаевна) ЗулейхаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1890

Отец: Утягулов Хажимухамет

Мать: Утягулова (Кинзябаевна) Зулейха

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Смерть
25.01.1891
Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

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