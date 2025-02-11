Утягулов Дустмухаммад
мужской, родился ?.08.1890, Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
умер 25.01.1891, Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
ОтецУтягулов Хажимухамет1848 г.р.
МатьУтягулова (Кинзябаевна) ЗулейхаНеизвестно г.р.
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Место
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Рождение
?.08.1890
Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Смерть
25.01.1891
Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область