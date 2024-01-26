Иванов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Серафим

Мать ребёнка: Иванова (Иванов) Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Александр

Мать ребёнка: Иванова (Иванов) Прасковья

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Серебрякова (Иванова) Мария

Мать ребёнка: Иванова (Иванов) Прасковья

Рождение ребёнка
1903

Сын: Иванов Иван

Мать ребёнка: Иванова (Иванов) Прасковья

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Горелова (Иванова) Елизавета

Мать ребёнка: Иванова (Иванов) Прасковья

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Иванова) Евдокия

Мать ребёнка: Иванова (Иванов) Прасковья

Рождение ребёнка
1917

Сын: Иванов Михаил

Мать ребёнка: Иванова (Иванов) Прасковья

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