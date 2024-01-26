Иванов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Серафим
Мать ребёнка: Иванова (Иванов) Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Александр
Мать ребёнка: Иванова (Иванов) Прасковья
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Серебрякова (Иванова) Мария
Мать ребёнка: Иванова (Иванов) Прасковья
Рождение ребёнка
1903
Сын: Иванов Иван
Мать ребёнка: Иванова (Иванов) Прасковья
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Горелова (Иванова) Елизавета
Мать ребёнка: Иванова (Иванов) Прасковья
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Иванова) Евдокия
Мать ребёнка: Иванова (Иванов) Прасковья
Рождение ребёнка
1917
Сын: Иванов Михаил
Мать ребёнка: Иванова (Иванов) Прасковья