Рыжов Василий Александрович
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1919
Жених: Вепревской волости, деревни Демьянки, гражданин Василий Александрович Рыжов, 28 лет. Невеста: Кубенской волости, деревни Ортемова, девица Александра Николаевна Лощилова, 23 года. Поручители: по... Показать все
Смерть
Неизвестно