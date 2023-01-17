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Рыжов Василий Александрович

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Место рождения

Демьянка, Вепревская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Демьянка, Вепревская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
10.02.1919

Жена: Рыжова Александра Николаевна

Жених: Вепревской волости, деревни Демьянки, гражданин Василий Александрович Рыжов, 28 лет. Невеста: Кубенской волости, деревни Ортемова, девица Александра Николаевна Лощилова, 23 года. Поручители: по... Показать все
Смерть
Неизвестно
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