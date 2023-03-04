Савчук (Петрович) Инна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1958
Отец: Петрович Сергей Дмитриевич
Мать: Петрович Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савчук Надежда Константиновна
Отец ребёнка: Савчук Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савчук Дмитрий Константинович
Отец ребёнка: Савчук Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савчук Константин