Савчук (Петрович) Инна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савчук (Петрович) Инна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1958

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1958

Отец: Петрович Сергей Дмитриевич

Мать: Петрович Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савчук Надежда Константиновна

Отец ребёнка: Савчук Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савчук Дмитрий Константинович

Отец ребёнка: Савчук Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савчук Константин

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