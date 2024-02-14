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Мингалиев Мубин

Место рождения

д.Тат.Аксу Рунгинской волости Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

12.03.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1891 г.р.

Жена

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1934

Отец: Мингалиев Курбан

Мать: (Жамалетдинова) Асхапжамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мингалиев Галимзян

Мать ребёнка: (Нуриева) Исламия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Нуриева) Исламия

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Нуриева) Исламия

Смерть
Неизвестно

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