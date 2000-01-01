Настасья Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Макарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Артемей Терентьев

Отец ребёнка: Терентей Карпов

Рождение ребёнка
1765

Сын: Дмитрей Терентьев

Отец ребёнка: Терентей Карпов

Рождение ребёнка
1774

Сын: Егор Терентьев

Отец ребёнка: Терентей Карпов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терентей Карпов

Смерть
Неизвестно
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