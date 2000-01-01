Настасья Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Артемей Терентьев
Отец ребёнка: Терентей Карпов
Рождение ребёнка
1765
Сын: Дмитрей Терентьев
Отец ребёнка: Терентей Карпов
Рождение ребёнка
1774
Сын: Егор Терентьев
Отец ребёнка: Терентей Карпов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терентей Карпов
Смерть
Неизвестно