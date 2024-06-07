Кощеева (Одинцова) Евдокия Ивановна 1768 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кощеева (Одинцова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Ларион Парамонович

Место жительства
Неизвестно
п. Панкратовский, Россия
Рождение ребёнка
1795

Сын: Кощеев Стефан Ларионович

Отец ребёнка: Кощеев Ларион Парамонович

Рождение ребёнка
1796

Сын: Кощеев Прокопий Ларионович

Отец ребёнка: Кощеев Ларион Парамонович

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Кощеева Ирина Ларионовна

Отец ребёнка: Кощеев Ларион Парамонович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Кощеев Агапий Ларионович

Отец ребёнка: Кощеев Ларион Парамонович

Смерть
Неизвестно

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