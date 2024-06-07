Кощеева (Одинцова) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п. Панкратовский, Россия
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Кощеев Ларион Парамонович
Рождение ребёнка
1796
Сын: Кощеев Прокопий Ларионович
Отец ребёнка: Кощеев Ларион Парамонович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Кощеева Ирина Ларионовна
Отец ребёнка: Кощеев Ларион Парамонович
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Кощеев Ларион Парамонович
Смерть
Неизвестно