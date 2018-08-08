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Лобатовкин Сергей Алексеевич

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Место рождения

Усть-Каменка, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

02.10.1959

Дата смерти

08.08.2018

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

1939 г.р.

Жена

1959 г.р.

Дети

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Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1959

Отец: Лобатовкин Алексей Филиппович

Мать: Лобатовкина Тамара Егоровна

Усть-Каменка, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
25.01.1980

Жена: Лобатовкина Татьяна Астафьевна

Рождение ребёнка
26.08.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лобатовкина Татьяна Астафьевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.11.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лобатовкина Татьяна Астафьевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
08.08.2018
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Похороны
09.08.2018
Карпысак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
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