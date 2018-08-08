Лобатовкин Сергей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения02.10.1959
Дата смерти08.08.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1959
Бракосочетание
25.01.1980
Рождение ребёнка
26.08.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лобатовкина Татьяна Астафьевна
Рождение ребёнка
17.11.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лобатовкина Татьяна Астафьевна
Смерть
08.08.2018
Похороны
09.08.2018
Карпысак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область