Ладова Антонина Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.19
Дата смерти07.05.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.19
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жданов Георгий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Липатов Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.05.2022