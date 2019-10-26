Ладова Антонина Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладова Антонина Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.19

Дата смерти

07.05.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.19

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жданов Георгий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ладов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Липатов Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липатов Алексей Иванович

Смерть
07.05.2022
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