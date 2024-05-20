Кэпэцинэ Василий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кэпэцинэ Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кэпэцинэ Галина Васильевна

Мать ребёнка: Копту Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кэпэцинэ Раиса Васильевна

Мать ребёнка: Копту Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кэпэцинэ Анна Васильевна

Мать ребёнка: Копту Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кэпэцинэ Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Копту Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копту Анна Николаевна

Смерть
Неизвестно

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