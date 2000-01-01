Сенюнас Викентий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенюнас Викентий Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сенюнас Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ашерслебен А. Викентьевна

Мать ребёнка: Сенюнас ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сенюнас Николай Викентьевич

Мать ребёнка: Сенюнас ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сенюнас ?

Смерть
Неизвестно
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