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Борисова Анастасия Александровна
Борисова Анастасия Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.04.2017
Пол
Женский
Отец
Борисов Александр Сергеевич
1991 г.р.
Мать
Борисова (Власенко) Екатерина Сергеевна
1999 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.2017
Отец:
Борисов Александр Сергеевич
Мать:
Борисова Екатерина Сергеевна
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