(Баркова) Эльза
Место рожденияГермания
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Германия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барков Филиппович
Отец ребёнка: Барков Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барков Филиппович
Отец ребёнка: Барков Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филипповна
Отец ребёнка: Барков Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филипповна
Отец ребёнка: Барков Филипп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барков Филипп
Смерть
Неизвестно