(Баркова) Эльза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Баркова) Эльза

(Баркова) Эльза

avatar

Место рождения

Германия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Германия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барков Филиппович

Отец ребёнка: Барков Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барков Филиппович

Отец ребёнка: Барков Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филипповна

Отец ребёнка: Барков Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филипповна

Отец ребёнка: Барков Филипп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барков Филипп

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close