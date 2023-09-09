Дюмаев Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дюмаева Анастасия Тимофеевна
Мать ребёнка: Дюмаева (Королёва) Наталья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.2009
Дочь: Дюмаева Елизавета
Мать ребёнка: Дюмаева (Королёва) Наталья Александровна