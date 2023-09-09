Дюмаев Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюмаев Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дюмаева Анастасия Тимофеевна

Мать ребёнка: Дюмаева (Королёва) Наталья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дюмаева (Королёва) Наталья Александровна

Рождение ребёнка
15.05.2009

Дочь: Дюмаева Елизавета

Мать ребёнка: Дюмаева (Королёва) Наталья Александровна

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