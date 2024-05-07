Соловьев Семен Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соловьев Павел Петрович
Мать: Соловьева Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Зоя Семеновна
Мать ребёнка: Соловьева Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Александра Семеновна
Мать ребёнка: Соловьева Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Валентина Семеновна
Мать ребёнка: Соловьева Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Николай Семенович
Мать ребёнка: Соловьева Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Соловьева Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соловьева Елизавета
Смерть
Неизвестно