Майоров Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майоров Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

08.12.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Бардино Руднянского района Смоленской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савченкова А Ивановна

Мать ребёнка: Майорова М Г

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Майорова М Г

Место жительства
Неизвестно
Чистик, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
08.12.2002

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