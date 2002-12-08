Майоров Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти08.12.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Бардино Руднянского района Смоленской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савченкова А Ивановна
Мать ребёнка: Майорова М Г
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Майорова М Г
Место жительства
Неизвестно
Чистик, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
08.12.2002