Тарасов Диамид
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898 ст.
Мать ребёнка: Тарасова Мария
Рождение ребёнка
30.09.1901
Дочь: Тарасова София Диомидовна
Мать ребёнка: Тарасова Мария
Рождение ребёнка
1905
Сын: Тарасов Василий Диомидович
Мать ребёнка: Тарасова Мария
Рождение ребёнка
1911
Сын: Тарасов Сергей Диомидович
Мать ребёнка: Тарасова Мария
Смерть
Неизвестно