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Тарасов Диамид

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898 ст.

Сын: Тарасов Федор Диомидович

Мать ребёнка: Тарасова Мария

Рождение ребёнка
30.09.1901

Дочь: Тарасова София Диомидовна

Мать ребёнка: Тарасова Мария

Рождение ребёнка
1905

Сын: Тарасов Василий Диомидович

Мать ребёнка: Тарасова Мария

Рождение ребёнка
1911

Сын: Тарасов Сергей Диомидович

Мать ребёнка: Тарасова Мария

Смерть
Неизвестно
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