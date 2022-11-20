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Кузьмина Виктория Витальевна
Кузьмина Виктория Витальевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.04.1969
Пол
Женский
Отец
Кузьмин Виталий Семенович
1946 г.р.
Мать
Кушнарева (Кожевникова) Валентина Георгиевна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1969
Отец:
Кузьмин Виталий Семенович
Мать:
Кушнарева Валентина Георгиевна
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