Митрофанов Леонид Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанов Леонид Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1926

Дата смерти

02.11.1991

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1926

Отец: Митрофанов Семен Лазаревич

Мать: Митрофанова Екатерина Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Бендеры, Муниципий Бендеры
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митрофанова (Исакова) Анна Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Директор школы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Митрофанова (Исакова) Анна Александровна

Рождение ребёнка
22.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Митрофанова (Исакова) Анна Александровна

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
02.11.1991

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