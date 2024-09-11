Митрофанов Леонид Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1926
Дата смерти02.11.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1926
Место жительства
Неизвестно
Бендеры, Муниципий Бендеры
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Директор школы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Митрофанова (Исакова) Анна Александровна
Рождение ребёнка
22.10.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Митрофанова (Исакова) Анна Александровна
Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
02.11.1991