Кожин Никита Николаевич
Место рожденияБорисоглебский уезд
Дата рождения1885
Дата смерти1931
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокия Данильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юнак (Кожина) Александра Никитовна
Мать ребёнка: Евдокия Данильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокия Данильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Евдокия Данильевна
Рождение ребёнка
27.09.1915
Мать ребёнка: Евдокия Данильевна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Евдокия Данильевна
Смерть
1931