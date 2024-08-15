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Кожин Никита Николаевич

Место рождения

Борисоглебский уезд

Дата рождения

1885

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожин Семен Никитович

Мать ребёнка: Евдокия Данильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юнак (Кожина) Александра Никитовна

Мать ребёнка: Евдокия Данильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожин Борис Никитович

Мать ребёнка: Евдокия Данильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Евдокия Данильевна

Рождение ребёнка
27.09.1915

Сын: Кожин Никита Никитович

Мать ребёнка: Евдокия Данильевна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Кожин Алексей Никитович

Мать ребёнка: Евдокия Данильевна

Смерть
1931

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