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Андрей
Андрей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1806
Дата смерти
1827
Пол
Мужской
Отец
Родион
1772 г.р.
Мать
Настасья Федорова
1770 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец:
Родион
Мать:
Настасья Федорова
Смерть
1827
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