Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Отец

1772 г.р.

Мать

1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Родион

Мать: Настасья Федорова

Смерть
1827
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