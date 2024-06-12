Слёзин Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слёзин Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова (Слезина) Александра Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Задняя, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирсанова (Слёзина) Юлия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Задняя, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слёзин Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1903

Сын: Слёзин Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Задняя, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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