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Червяков Матвей Михайлович

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Место рождения

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Червяков Михаил Федорович

Мать: Червякова Настасья Никитична

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1842

Сын: Червяков Григорий Матвеевич

Мать ребёнка: Червякова Авдотья Семеновна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1844

Сын: Червяков Алексей Матвеевич

Мать ребёнка: Червякова Авдотья Семеновна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1849

Сын: Червяков Константин Матвеевич

Мать ребёнка: Червякова Авдотья Семеновна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Червякова Авдотья Семеновна

Смерть
Неизвестно
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