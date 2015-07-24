Кукушкина Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКукушкина Елена Викторовна

Кукушкина Елена Викторовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 23.08.1971

Дата смерти

24.07.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 23.08.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саутин Сергей Владимирович

Покрово-Чичерино, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
24.07.2015
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close