Кукушкина Елена Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 23.08.1971
Дата смерти24.07.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 23.08.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саутин Сергей Владимирович
Покрово-Чичерино, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
24.07.2015