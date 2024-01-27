Карасев Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карасев Владимир Иванович

Место рождения

Ярославская область

Дата рождения

01.02.1935

Дата смерти

24.10.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярославская область
Бракосочетание
?.10.1970

Жена: скрыто настройками приватности

г. Корсаков Сахалин
Рождение ребёнка
19.11.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Корсаков Сахалин
Рождение ребёнка
08.05.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Корсаков Сахалин
Смерть
24.10.1992
г. Моздок
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
г. Моздок
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