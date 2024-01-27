Карасев Владимир Иванович
Место рожденияЯрославская область
Дата рождения01.02.1935
Дата смерти24.10.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
?.10.1970
Жена: скрыто настройками приватности
г. Корсаков Сахалин
Рождение ребёнка
19.11.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Корсаков Сахалин
Рождение ребёнка
08.05.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Корсаков Сахалин
Смерть
24.10.1992
г. Моздок
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
г. Моздок