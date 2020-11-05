Маркова Наталия Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова Наталия Леонидовна

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Место рождения

Акармари

Дата рождения

Около 05.11.1941

Дата смерти

05.11.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 05.11.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Акармари
Рождение ребёнка
21.03.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буртолик Борис Иванович

Люберцы, Люберцы, Московская область
Смерть
05.11.2020
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