Маркова Наталия Леонидовна
Место рожденияАкармари
Дата рожденияОколо 05.11.1941
Дата смерти05.11.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 05.11.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Акармари
Рождение ребёнка
21.03.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буртолик Борис Иванович
Люберцы, Люберцы, Московская область
Смерть
05.11.2020