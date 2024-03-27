Насыров Мирзазян Мулла Габдулнасырович
Место рожденияКармыш ( сейчас Янгильдино), Чувашия
Дата рождения25.08.1878
Дата смерти1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1878
Отец: Габдельнасыр Нигматуллов
Мать: Мафтуха
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Насырова) Фатыма
Мать ребёнка: Сакина Сабитовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сакина Сабитовна
Рождение ребёнка
05.12.1908
Дочь: Шигапова (Насырова) Суфия
Мать ребёнка: (Минкина) Рабига Нурулловна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Насырова) Фардегалия
Мать ребёнка: (Минкина) Рабига Нурулловна
Рождение ребёнка
23.04.1914
Сын: Насыров Гусман
Мать ребёнка: (Минкина) Рабига Нурулловна
Рождение ребёнка
20.12.1919
Дочь: Галиуллина (Насырова) Файруза
Мать ребёнка: (Минкина) Рабига Нурулловна
Рождение ребёнка
25.11.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Минкина) Мунира Нурулловна
Смерть
1946