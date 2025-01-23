Сушкевич (Типухина) Наталья 25.03.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сушкевич (Типухина) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1963

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1963

Отец: Типухин Тимофей

Мать: Типухина Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерилов Виктор

Развод
Неизвестно

Муж: Сушкевич Сергей

Рождение ребёнка
22.12.1985

Сын: Сушкевич Артём

Отец ребёнка: Сушкевич Сергей

Рождение ребёнка
22.09.1990

Сын: Сушкевич Антон

Отец ребёнка: Сушкевич Сергей

Рождение ребёнка
03.01.2002

Сын: Ерилов Дмитрий

Отец ребёнка: Ерилов Виктор

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