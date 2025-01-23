Сушкевич (Типухина) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1963
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1963
Отец: Типухин Тимофей
Мать: Типухина Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерилов Виктор
Развод
Неизвестно
Муж: Сушкевич Сергей
Рождение ребёнка
22.12.1985
Сын: Сушкевич Артём
Отец ребёнка: Сушкевич Сергей
Рождение ребёнка
22.09.1990
Сын: Сушкевич Антон
Отец ребёнка: Сушкевич Сергей
Рождение ребёнка
03.01.2002
Сын: Ерилов Дмитрий
Отец ребёнка: Ерилов Виктор