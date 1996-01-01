Ислямов Абдулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1996
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1948
Дочь: Фатыхова Зухря
Мать ребёнка: Ислямова Каусяр
Рождение ребёнка
01.07.1950
Дочь: Закирова Хатимя
Мать ребёнка: Ислямова Каусяр
Рождение ребёнка
01.01.1952
Сын: Ислямов Наим
Мать ребёнка: Ислямова Каусяр
Рождение ребёнка
21.11.1956
Мать ребёнка: Ислямова Каусяр
Рождение
1996
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ислямова Каусяр
Смерть
Неизвестно