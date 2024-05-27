Гулин Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения10.03.1947
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1947
Отец: не указан
Мать: Гулина Алевтина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1969
Дочь: Гулина Ольга Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
31.12.1976
Дочь: Гулина Светлана Александровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно