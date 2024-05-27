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Гулин Александр Иванович

Место рождения

Лемпиха, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

10.03.1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1947

Отец: не указан

Мать: Гулина Алевтина Ивановна

Лемпиха, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гулина-Баширова -Большакова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
25.12.1969

Дочь: Гулина Ольга Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1976

Дочь: Гулина Светлана Александровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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