Банщиков Максим Казак Р. Плосского Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банщиков Максим Казак Р. Плосского Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

Около 1790

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Банщикова Параскева Андреева

Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: (Банщикова) Анна Максимова

Мать ребёнка: Банщикова Параскева Андреева

Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: (Банщикова) Евдокия Максимова

Мать ребёнка: Банщикова Параскева Андреева

Рождение ребёнка
10.11.1769

Дочь: (Банщикова) Екатерина Максимова

Мать ребёнка: Банщикова Параскева Андреева

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Кирьянова (Банщикова) Васса Максимова

Мать ребёнка: Банщикова Параскева Андреева

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Банщиков Василий Казак Р. Плосского Максимов

Мать ребёнка: Банщикова Параскева Андреева

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: (Банщикова) Наталья Максимова

Мать ребёнка: Банщикова Параскева Андреева

Рождение ребёнка
25.07.1780

Дочь: Утрашникова (Банщикова) Марфа Максимова

Мать ребёнка: Банщикова Параскева Андреева

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.03.1783

Дочь: (Банщикова) Евдокия Максимова

Мать ребёнка: Банщикова Параскева Андреева

Смерть
Около 1790

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