Банщиков Максим Казак Р. Плосского Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиОколо 1790
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: (Банщикова) Анна Максимова
Мать ребёнка: Банщикова Параскева Андреева
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: (Банщикова) Евдокия Максимова
Мать ребёнка: Банщикова Параскева Андреева
Рождение ребёнка
10.11.1769
Дочь: (Банщикова) Екатерина Максимова
Мать ребёнка: Банщикова Параскева Андреева
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Кирьянова (Банщикова) Васса Максимова
Мать ребёнка: Банщикова Параскева Андреева
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Банщиков Василий Казак Р. Плосского Максимов
Мать ребёнка: Банщикова Параскева Андреева
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: (Банщикова) Наталья Максимова
Мать ребёнка: Банщикова Параскева Андреева
Рождение ребёнка
25.07.1780
Дочь: Утрашникова (Банщикова) Марфа Максимова
Мать ребёнка: Банщикова Параскева Андреева
Рождение ребёнка
01.03.1783
Дочь: (Банщикова) Евдокия Максимова
Мать ребёнка: Банщикова Параскева Андреева
Смерть
Около 1790