Афанасьев Тимофей
Место рожденияс. Шадруха, Угловский район, Алтайский край
Дата рождения1908
Дата смерти23.03.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1929
Рождение ребёнка
22.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Афанасьева (Двоелучинских) Ольга
Смерть
23.03.1958