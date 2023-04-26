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Афанасьев Тимофей

Место рождения

с. Шадруха, Угловский район, Алтайский край

Дата рождения

1908

Дата смерти

23.03.1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1929

Жена: Афанасьева (Двоелучинских) Ольга

Рождение ребёнка
22.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афанасьева (Двоелучинских) Ольга

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Смерть
23.03.1958
Семей, городская администрация Семей, Абайская область

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