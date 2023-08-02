Бакуменко Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБакуменко Галина Александровна

Бакуменко Галина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаков Борис Григорьевич

Рождение ребёнка
17.03.1952

Дочь: Рощенко (Бакуменко) Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.01.1959

Сын: Исаков Виктор Борисович

Отец ребёнка: Исаков Борис Григорьевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.