Тюкалова (Глухова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюкалова (Глухова) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Глухов Иван Яковлевич

Мать: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Тюкалов Данил Борисович

Отец ребёнка: Тюкалов Борис Федорович

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Шемякина Варвара Борисовна

Отец ребёнка: Тюкалов Борис Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Тюкалов Федор Елиферьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюкалов Федор Елиферьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюкалов Борис Федорович

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