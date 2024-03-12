Тюкалова (Глухова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Глухов Иван Яковлевич
Мать: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Тюкалов Борис Федорович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Шемякина Варвара Борисовна
Отец ребёнка: Тюкалов Борис Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Тюкалов Федор Елиферьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно