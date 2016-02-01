Фаткулина Гульчира Ибатулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаткулина Гульчира Ибатулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1937

Дата смерти

01.02.2016

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1962

Дочь: Шульгина Нафиса Нургалиевна

Отец ребёнка: Фаткулин Нургалий

Рождение ребёнка
30.04.1968

Дочь: Санникова Анисия Нургалиевна

Отец ребёнка: Фаткулин Нургалий

Рождение ребёнка
21.12.1974

Дочь: Квиткова Гульниса Нургалиевна

Отец ребёнка: Фаткулин Нургалий

Смерть
01.02.2016

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