Фаткулина Гульчира Ибатулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1937
Дата смерти01.02.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1962
Дочь: Шульгина Нафиса Нургалиевна
Отец ребёнка: Фаткулин Нургалий
Рождение ребёнка
30.04.1968
Дочь: Санникова Анисия Нургалиевна
Отец ребёнка: Фаткулин Нургалий
Рождение ребёнка
21.12.1974
Дочь: Квиткова Гульниса Нургалиевна
Отец ребёнка: Фаткулин Нургалий
Смерть
01.02.2016