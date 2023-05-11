Богучарскова Светалана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богучарскова Светалана Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1948

Дата смерти

25.12.1988

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богучарскова Марина Викторовна

Отец ребёнка: Богучарсков Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
21.11.1978

Сын: Богучарсков Алексей Викторович

Отец ребёнка: Богучарсков Виктор Алексеевич

Смерть
25.12.1988

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