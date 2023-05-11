Богучарскова Светалана Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1948
Дата смерти25.12.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богучарскова Марина Викторовна
Отец ребёнка: Богучарсков Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
21.11.1978
Сын: Богучарсков Алексей Викторович
Отец ребёнка: Богучарсков Виктор Алексеевич
Смерть
25.12.1988