Михаил Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Стефан Петров
Мать: Анна Алексеева
Михаил Стефанович (1757 — ?) Родился в семье дьякона села Сандырева Романов-Борисоглебского уезда Стефана Петровича. В семинарии не обучался. В 1781 году определен в пономаря к церкви того же села, гр... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Одрова Надежда Михайлова
Мать ребёнка: Прасковья Петрова
Смерть
Неизвестно