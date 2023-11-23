Михаил Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Стефанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Стефан Петров

Мать: Анна Алексеева

Михаил Стефанович (1757 — ?) Родился в семье дьякона села Сандырева Романов-Борисоглебского уезда Стефана Петровича. В семинарии не обучался. В 1781 году определен в пономаря к церкви того же села, гр... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Петрова

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Одрова Надежда Михайлова

Мать ребёнка: Прасковья Петрова

Смерть
Неизвестно

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