Рыжаков Возможно Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжаков Возможно Алексей Иванович

Место рождения

Панино, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

16.10.1904

Дата смерти

11.10.1971

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1904

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Панино, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжакова Анастасия Сергеевна

Упоминание
Неизвестно
Память Народа | https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga2801896/
Смерть
11.10.1971
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