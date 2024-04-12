Рыжаков Возможно Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения16.10.1904
Дата смерти11.10.1971
ПолМужской
Отец
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Мать
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1904
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Память Народа | https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga2801896/
Смерть
11.10.1971