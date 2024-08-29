Петельчиц (Баранова) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петельчиц (Баранова) Елизавета Ивановна

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Место рождения

Курган, город Курган, Курганская область

Дата рождения

12.04.1889 ст.

Дата смерти

05.01.1961

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1889 ст.

Отец: Баранов Иван Захарович

Мать: Баранова (Зоммер) Анна Карловна

Курган, город Курган, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
08.02.1908 ст.

Муж: Петельчиц Александр Людвигович

Матасы, Петуховский муниципальный район, Курганская область
ГАКО Ф.235 Оп.3 Д.2343 МК с.Матасинского 1908 г. Запись под № 16 от 08 февраля 1908 г. Учитель и Учительница с.Матасинского Поручители по жениху: с.Матасинского представитель Иоанн Стефанов Григорьев... Показать все
Рождение ребёнка
19.11.1909 ст.

Дочь: Петельчиц Нина Александровна

Отец ребёнка: Петельчиц Александр Людвигович

Матасы, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
12.08.1912 ст.

Дочь: Петельчиц Тамара Александровна

Отец ребёнка: Петельчиц Александр Людвигович

Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
05.01.1961
Талица, Талицкий, Свердловская область

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