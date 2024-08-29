Петельчиц (Баранова) Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.04.1889 ст.
Дата смерти05.01.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1889 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
08.02.1908 ст.
ГАКО Ф.235 Оп.3 Д.2343 МК с.Матасинского 1908 г. Запись под № 16 от 08 февраля 1908 г. Учитель и Учительница с.Матасинского Поручители по жениху: с.Матасинского представитель Иоанн Стефанов Григорьев... Показать все
Рождение ребёнка
19.11.1909 ст.
Дочь: Петельчиц Нина Александровна
Отец ребёнка: Петельчиц Александр Людвигович
Рождение ребёнка
12.08.1912 ст.
Дочь: Петельчиц Тамара Александровна
Отец ребёнка: Петельчиц Александр Людвигович
Смерть
05.01.1961
Талица, Талицкий, Свердловская область