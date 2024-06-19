Александр Капустянский Валерьевич 03.05.1977 — найти родственников по фамилии на Familio
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Александр Капустянский Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1977

Пол

Мужской

Отец

1952 г.р.

Мать

1956 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1977

Отец: Капустянский Валерий Иванович

Мать: Малахова Зоя Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капустянский Андрей Александрович

Мать ребёнка: Апрышкина Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Апрышкина Елена Васильевна

Рождение ребёнка
09.02.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Апрышкина Елена Васильевна

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан

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