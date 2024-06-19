Александр Капустянский Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1977
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капустянский Андрей Александрович
Мать ребёнка: Апрышкина Елена Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Апрышкина Елена Васильевна
Рождение ребёнка
09.02.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Апрышкина Елена Васильевна
Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан