Химандрина Ольга Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Химандрина Ольга Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1937

Дочь: Сазонова Тамара Павловна

Отец ребёнка: Химандрин Павел Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Химандрин Александр Павлович

Отец ребёнка: Химандрин Павел Павлович

Смерть
Неизвестно
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