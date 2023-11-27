Веселова Валентина Арсентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Журавлев Арсентий Андреевич
Мать: Мария Евлампьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Громова Нина Александровна
Отец ребёнка: Веселов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веселов Александр Александрович
Отец ребёнка: Веселов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Веселов Александр
Смерть
Неизвестно