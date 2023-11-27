Веселова Валентина Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веселова Валентина Арсентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Журавлев Арсентий Андреевич

Мать: Мария Евлампьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Громова Нина Александровна

Отец ребёнка: Веселов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веселов Александр Александрович

Отец ребёнка: Веселов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веселов Александр

Смерть
Неизвестно
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